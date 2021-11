Samsung Week et Festival 11.11 : COMBO gagnant pour des prix de folie (S21, Buds Pro, Watch4...)

Jusqu'au 12 novembre, Samsung cumule la Samsung Week et le Festival du 11.11 pour des produits à des prix de folie ! C'est le moment de craquer !

A l'occasion du Singles Day, du 10 novembre 18h au 12 novembre 13h, Samsung offre sur son site officiel un code promo de 11% sur tous les produits de la Samsung Week, dont certains étaient déjà en promotion ! Combo gagnant de promotions donc ! Pendant ces quelques jours, vous pouvez donc profiter de vos produits préférés à des prix très réduits !

On a de quoi se faire plaisir sur des décennies d'innovation. On profite aussi du cumul des promotions de la Samsung Week et des 11% de réduction pour le 11.11. Bref, une occasion à ne pas rater. Tous les produits sont à retrouver sur cette page dédiée Samsung Week sur le site de Samsung en utilisant le code SINGLE11 lorsque vous êtes dans votre panier pour obtenir ces -11% supplémentaires.

Voici notre sélection des meilleures promotions :

Smartphone

Tablette

Montre connectée

Galaxy Watch4 à 239 € au lieu de 299 € avec le code SINGLE11





Son

Galaxy Buds Pro à 177 € au lieu de 229 € avec le code SINGLE11





TV

QLED 75Q80A à 1601 € au lieu de 2299 € avec le code SINGLE11

Neo 65QN90A à 2224 € au lieu de 2499 € avec le code SINGLE11





Électroménager



