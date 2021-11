Le clavier Corsair K100 à prix cassé et notre sélection des promos du jour (MSI, Chromebook, Xiaomi, ...)

Un clavier puissant et totalement configurable, mais surtout à prix réduit et notre sélection de bons plans sur le Net.

Aujourd'hui, le clavier Corsair K100 bénéficie d'une très belle réduction sur le site d'Amazon



Il est pourvu d'un châssis en aluminium robuste avec un rétroéclairage totalement configurable via l'application iCUE. Le clavier est alimenté par la technologie Corsair Axon qui fournit un débit jusqu'à 4 fois plus rapide. De plus, il est équipé de switchs CHERRY MX SPEED qui fournissent des temps de réponse ultrarapides.

On note aussi la présence de 6 touches macros dédiées qui permettent de remapper le clavier et de programmer des commandes, ainsi qu'un passe câble. Pour finir, le clavier est fourni avec un repose poignet avec une mousse à mémoire de forme.

Le clavier Corsair K100 est au prix de 200 € au lieu de 250 € avec la livraison gratuite depuis le site Amazon.





D'autres bons plans sont disponibles, voici notre sélection :

D'autres bons plans sont disponibles comme le Redroad V17, l'aspirateur de qualité qui est à prix CASSÉ pour le 11.11 ou encore la TV Philips 65OLED856 qui voit son prix chuter de 1000 €.