Sanctions américaines : Huawei aurait commencé à ralentir sa production

Les nouvelles sanctions américaines ciblant Huawei et l'empêchant désormais de s'approvisionner en composants électroniques commencent à porter ses fruits.

On sait déjà que le prochain Mate 40 sera le dernier smartphone de la marque à embarquer des puces Kirin fabriquées par HiSilicon et de nombreux fournisseurs évoquaient déjà l'empressement de Huawei de stocker un maximum de composants avant la mise en application des sanctions.

Certains partenaires de la marque rapportent désormais que Huawei aurait déjà réduit certaines commandes et que la production serait déjà ralentie.

Digitimes évoque le fait que Huawei anticipe ainsi des baisses de ventes liées aux sanctions, mais la marque pourrait également mieux réorganiser sa production pour ne miser que sur les produits les plus vendeurs et tenir ainsi le plus longtemps possible sur les stocks réalisés.

Une des échappatoires pour la marque sera le résultat des élections présidentielles américaines et un changement à la clé, puisque désormais il semble clair que le président Trump ne souhaite plus négocier avec la Chine sur ce terrain.