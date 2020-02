Sans surprise, Activision annonce un nouveau Call of Duty pour 2020

Ce n'est pas une surprise, mais cela méritait bien d'être officialisé : Activision compte bien sortir un nouvel épisode de sa franchise Call of Duty cette année.

C'est lors d'une réunion visant à présenter ses résultats financiers qu'Activision a évoqué les futurs projets du groupe et confirmé l'arrivée d'un nouveau Call of Duty cette année.

Comme à l'accoutumée, c'est en fin d'année que le jeu vidéo sortira, mais on ne sait pas encore quel studio en aura la charge. Malgré tout, il y a fort à parier que ce soit Treyarch qui récupère le projet.

Ce n'est pas une grande surprise puisqu'Activision nous a habitués à un rythme assez soutenu concernant les sorties de sa franchise fétiche. Pour l'instant, on ne sait pas de quel fork il s'agira.

Dans la foulée, Activision a également confirmé sa volonté de faire plus de remakes et de faire revenir des franchises oubliées. Ce sera ainsi le cas de Crash Bandicoot, mais sur mobile cette fois. Le titre est développé par King (Candy Crush)et se présentera comme un runner : le joueur ne pourra que sauter et se déplacer sur les côtés ou attaquer.