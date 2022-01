Des hackers invités à pirater un satellite de l'ESA

L'Agence spatiale européenne (ESA) informe que jusqu'au 18 février prochain, des hackers intéressés peuvent soumettre leurs idées d'attaque et de défense d'un satellite en orbite. Un appel lancé à des hackers éthiques de tous horizons.

Un jury composé d'experts en cybersécurité et de l'espace sélectionnera les six meilleures idées. Les équipes - 2 à 5 membres - concernées seront alors invitées à développer et tester leurs démonstrations sur une réplique du satellite volant OPS-SAT dans un centre de contrôle de mission de l'ESA.

De type CubeSat (3U), le satellite OPS-SAT a été lancé en décembre 2019 et en orbite à une altitude de 515 km. C'est un démonstrateur technologique pour l'amélioration des capacités de missions avec de futurs puissants calculateurs embarqués. Fin mars, les trois meilleures équipes retenues auront l'opportunité de présenter et réaliser leurs démonstrations en direct.

Avec le soutien de l'ESA et de la plateforme de Bug Bounty YesWeHack, ce défi est organisé dans le cadre de la prochaine édition de la conférence CYSAT de la société suisse de cybersécurité CYSEC. Elle aura lieu à Paris les 6 et 7 avril prochains.

Une seule règle

Sur le site du concours européen Hack CYSAT qui propose de la documentation sur OPS-SAT, il est mis en avant la règle à respecter :

" Votre démo ne doit concerner que le noyau de traitement expérimental et les charges utiles à bord d'OPS-SAT. Le bus satellite, le contrôle de mission et le réseau des stations au sol ne sont pas concernés. Il n'est pas nécessaire de pirater le réseau au sol puisque l'accès au satellite sera accordé via une connexion IP. Votre démo peut donc être réalisée avec un simple PC connecté à Internet. "

Les hackers ne disposeront que de 6 minutes de communication avec OPS-SAT pour le pirater ou le défendre. L'ESA souligne que les résultats du challenge l'aideront ainsi que l'industrie européenne à faire progresser et perfectionner la cybersécurité dans l'espace.