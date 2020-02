Un satellite russe suivrait à la trace un satellite espion américain

Un comportement étrange et suspect a été repéré pour le satellite russe Kosmos 2542. Lancé le 25 novembre 2019, ce satellite d'inspection (pour d'autres satellites) a récemment effectué des manœuvres qui ont attiré l'attention d'astronomes amateurs.

À l'aide de ses propulseurs, Kosmos 2542 s'est sensiblement rapproché du satellite américain USA-245 dont il serait désormais à proximité de manière continue. Une distance de 150 à 300 km est évoquée. Pour The Verge, ce satellite russe semble suivre le satellite espion américain en orbite terrestre.

Le satellite USA-245 a été lancé le 28 août 2013. C'est un satellite de reconnaissance qui est opéré par la National Reconnaissance Office, une agence du service de renseignement des États-Unis sous la houlette du département de la Défense des États-Unis.

Au-delà des spéculations rapportées par The Verge et même si des déclarations officielles à ce sujet sont peu probables, on rappellera que la ministre française des Armées avait révélé publiquement qu'un satellite russe Louch-Olymp s'était rapproché de très près du satellite civilo-militaire Athena-Fidus développé par la France et l'Italie.

Florence Parly n'avait pas hésité à dénoncer un acte d'espionnage via le satellite Louch-Olymp, tout en précisant que lors de cet incident intervenu en 2017, des données sensibles n'avaient pas pu être récupérées.

Un tel incident a notamment été mis en exergue pour la création du Commandement de l'espace au sein de l'Armée de l'air en France qui deviendra à terme l'Armée de l'air et de l'espace.

Sous l'impulsion de Donald Trump, les USA ont créé de leur côté la Force de l'Espace (Space Force) des États-Unis en tant que sixième branche des forces armées américaines.