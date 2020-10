Scorn se dévoile dans 14 minutes de gameplay

Annoncé en 2017, Scorn nous revient finalement dans une vidéo de 14 minutes de gameplay sur Xbox Series X. Le titre nous présente un peu plus son ambiance torturée très sombre.

On retrouve donc un univers très pesant plongé dans une ambiance terrifiante. Impossible de ne pas faire la relation entre le niveau présenté dans la vidéo et le mouvement biomécanique lancé par Hans Ruedi Giger. On retrouve ainsi un enchevêtrement de détails à la fois organiques et mécaniques pour un rendu malsain au possible.

La vidéo est l'occasion d'assister à quelques combats et même si le tout est très sombre, on ne peut que féliciter le travail des détails dans les textures, la lumière et le choix des couleurs qui participent à maintenir l'ambiance, en marge des créatures partiellement démembrées et de l'arme même du joueur faire de carapace, d'os et de chair.

La descente aux enfers est programmée pour 2021 sur Xbox Series X et Series S.