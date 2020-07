Microsoft a récemment indiqué que certains jeux afficheront un logo supplémentaire "Optimisé pour Series X" garantissant d'une expérience ultime sur la machine nouvelle génération. Ces titres auront fait l'objet d'une mise à jour spécifique à la Xbox Série X pour exploiter ses capacités en vue de proposer du contenu en 4K à 120 images par seconde tout en profitant du Ray Tracing. En outre, les temps de chargement seront également ultra réduit.

Cela vaudra également pour certains jeux d'ancienne génération. La Xbox Series X sera compatible avec tous les jeux Xbox One de façon native, mais certains titres disposeront également du tampon garantissant la présence d'une mise à jour permettant de proposer une expérience revue et corrigée.

Plusieurs titres ont déjà été annoncés avec cette certification, dont voici la liste:





Assassin’s Creed Valhalla

Bright Memory Infinite

Call of the Sea

Chivalry 2

Chorus

Cyberpunk 2077

Destiny 2

DiRT 5

FIFA 21

Gears 5

Halo Infinite

Hitman 3

Madden NFL 21

Marvel’s Avengers

Outriders

Scarlet Nexus

Scorn

Second Extinction

The Ascent

The Medium

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

WRC 9 FIA World Rally Championship

Yakuza: Like a Dragon

Le logo présenté par Microsot est particulièrement intéressant... Si Microsoft met actuellement en opposition les jeux Xbox Series X et les jeux Xbox One, dans les faits cela n'a pas énormément de sens... Car en réalité, cette certification est une confirmation indirecte de l'arrivée prochaine d'une Xbox Series S qui sera également compatible avec les jeux de nouvelle génération, mais dont la fiche technique ne devrait pas permettre de profiter de jeux en 4K avec une forte fréquence de rafraichissement.

La certification et le logo serviront ainsi à mettre un peu plus en avant la Xbox Series X et il se peut que Microsoft exploite aussi cette étiquette pour imposer un certain cahier des charges aux éditeurs et développeurs, afin de mettre en avant les jeux AAA les plus optimisés.