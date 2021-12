Scorn : l'exclu gore de la Xbox Series ne sortira pas avant octobre 2022

Scorn, l'exclusivité Xbox à l'ambiance particulièrement gore et malsaine s'offre une date de sortie, et autant dire qu'il faudra se montrer patients.

C'est avec un trailer pour le moins énigmatique qu'Ebb Sotfware annonce la date de sortie de Scorn, son exclusivité dédiée à l'écosystème Xbox.

Développé depuis 2017, Scorn a connu un développement assez chaotique avec de nombreux reports. Et si rien n'est encore gagné, le titre s'offre finalement une nouvelle fenêtre de sortie.

Le jeu sortira ainsi en octobre 2022 sur Xbox Series et PC, sans qu'aucune date exacte ne soit avancée pour l'instant.

Le titre profite d'une ambiance très particulière et chargée, largement inspirée des travaux d'H.R Giger et de son mouvement biomécanique pour aboutir à un univers dans lequel organique et mécanique s'entrelacent. Impossible ainsi de ne pas faire le parallèle avec la saga Aliens qui a largement mis en avant le concept, le xénomorphe ayant été lui-même directement créé par Giger.

Le jeu s'annonce atypique et original, avec la possibilité de customiser des armes en récupérant des parties de carcasses de certains ennemis. Reste à savoir ce que nous réserve le scénario puisque le titre reste encore très mystérieux pour le moment.