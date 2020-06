Sea of Thieves : les serveurs privés arrivent

Microsoft donne un peu de leste à son titre Sea of Thieves : après avoir débarqué sur Steam, le titre se prépare à permettre de créer et rejoindre des serveurs custom.

Pour éviter toute forme d'abus, Microsoft a déjà prévu quelques parades : pas question de faire le plein d'or ni même d'augmenter artificiellement sa réputation, les serveurs customs permettront avant tout aux joueurs de laisser libre court à leur créativité. Il s'agira donc de serveurs avant tout orientés vers le fun.

Les serveurs privés arriveront prochainement en alpha. Microsoft indique qu'il sera possible de créer un serveur privé en mode Aventure, de choisir le type de bateaux et leur nombre avant le lancement de la partie, mais que l'or et la réputation seront bloqués. Les joueurs pourront rejoindre ces serveurs via un code partagé.