Sea of Thieves va débarquer sur Steam

Microsoft tente autant que possible d'orienter les joueurs vers son propre marché applicatif, que ce soit sur Xbox comme sur Windows avec le Windows Store.

Ainsi, la plupart des productions des studios partenaires de Microsoft ne sont déployées que sur la plateforme de la marque et évitent les services tiers comme Steam, GoG ou Epic Games Store. Une stratégie qui permet à Microsoft d'économiser sur les commissions imposées par les plateformes tierces, à condition que ses titres soient suffisamment attractifs pour les joueurs...

Sea of Thieves va ainsi prochainement voguer vers Steam. Pour l'instant Microsoft ne donne pas de date précise et se contente d'un "prochainement". Suivront également quelques autres titres du groupe comme Gears 5, Age of Empire Definitive Edition, State of Decay 2 ou Halo : The Master Chief Collection.

C'est une bonne nouvelle pour les joueurs, d'autant que Sea of Thieves, malgré des débuts compliqués, a particulièrement bien évolué au fil du temps pour se montrer véritablement à la hauteur ses annonces initiales.