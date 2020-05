SEGA : une annonce aussi importante que celle de la PS5 chez Famitsu

Le très respectable magazine Famitsu, qui fait office de référence dans l'univers du jeu vidéo a visiblement un énorme scoop à partager dans sa prochaine édition.

Zenji Nishikawa, journaliste pour le magazine a ainsi déclaré avoir une information "révolutionnaire", du niveau de celui de la PlayStation 5 à partager avec les lecteurs dans l'édition qui sera publiée le 4 juin prochain.

Cette nouvelle est d'autant plus intéressante qu'elle émane de SEGA, le géant du jeu vidéo qui a abandonné le marché des consoles avec sa Dreamcast en 2001.

Le journaliste précise malgré tout qu'il ne s'agit pas d'une Dreamcast 2, mais l'effet d'annonce laisse présager que SEGA serait bel et bien de retour sur le marché des consoles et ne se limiterait plus au rang d'éditeur.