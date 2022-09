Deux supers mini PC à prix CASSÉS avec le Geekom Mini IT1 et le Mini IT8 SE

Commençons par le mini PC Geekom Mini IT11 que nous avons testé.

Ce mini-ordinateur est doté du processeur Intel Core i5 1135G7 cadencé à 4,20 GHz avec 4 cœurs. Il profite aussi de 16 Go de RAM SODIMM et de 512 Go d'espace de stockage de SSD M.2 extensible jusqu'à 2 To. Pour le côté graphique, il intègre le chipset Intel Iris Xe. De plus, Windows 11 Pro est préinstallé et déjà activé.

Au niveau de la connectique, nous notons à l'arrière du boitier, deux ports USB 3, un port USB 4, un port Ethernet, un port HDMI et un mini port DisplayPort. En façade, nous trouvons un récepteur infrarouge, un port USB type C, un port USB3 et une prise casque. Et sur le côté gauche, un lecteur de carte SD. Le mini PC Geekom IT11 est compatible WiFi 6 et Bluetooth 5,2. Vous avez la possibilité de brancher jusqu'à 4 moniteurs.

Sur le site officiel de Geekom, le mini PC Geekom Mini IT11 est au prix de 555 € avec le coupon GKIT11I5DEAL.

Passons maintenant au mini-ordinateur Geekom Mini IT8 SE qui profite également d'un bon prix.

Ce dernier est propulsé par le processeur Intel Core i3 8109U cadencé à 2,30 GHz avec deux cœurs. Le PC est équipé de 8 Go de RAM DDR4 SODIMM et 256 Go d'espace de stockage en SSD. Comme le modèle précédent, Windows 11 Pro est préinstallé sur l'ordinateur.

Le mini PC est doté des mêmes connexions de périphériques que le modèle précédent, soit à l'arrière, un port HDMI, un Mini DP, un port USB-C et deux USB3. Sur le coté, nous observons un lecteur de carte-mémoire. Le Geekom Mini IT8 SE est aussi compatible Bluetooth 4,2 et WiFi. Pour finir, comme le précédent modèle, l'ordinateur a subi plusieurs tests comme les vibrations, les épreuves de chute, les tests de températures ou même le test de pulvérisation de sel.

Le mini-ordinateur Geekom Mini IT8 SE est au prix de 279 € en utilisant le coupon GKIT8SEDEAL.



Et si vous allez consulter nos précédents bons plans comme la sortie officielle du POCO M5 et M5s ou encore les 45% de réduction sur l'écran gamer MSI Optix MAG321QR avec des casques, PC portables, souris.