Pénurie de semi-conducteurs : Apple confirme un impact à venir sur les iPad et les Mac

Malgré le contexte compliqué de la poursuite de la crise sanitaire doublé désormais d'une pénurie de composants, Apple a bien démarré l'année 2021 avec d'impressionnants résultats financiers au premier trimestre.

La firme n'a pas trop souffert des contraintes touchant de plus en plus de secteurs et devrait également bien s'en sortir sur le trimestre en cours. Tim Cook, patron d'Apple, a confirmé que le deuxième trimestre se déroule à peu près normalement grâce aux actions menées sur les chaînes d'approvisionnement.

Toutefois, les contraintes seront plus fortes au troisième trimestre et devraient toucher les iPad et les Mac. Si les composants de dernière génération comme les SoC gravés en 5 nm ne poseront pas de problème, ce sont d'autres composants gravés moins finement et provenant de multiples fournisseurs qui risquent de manquer à l'appel.

Apple ne sera pas dans une situation ingérable mais la montée de la demande en tablettes et ordinateurs portables du fait du télétravail et des cours à distance, qui explique aussi les bons résultats de la firme depuis plusieurs trimestres, va créer des tensions dans les stocks et peut-être des retards de livraison.

Malgré tout, le directeur financier dit déjà s'attendre à une croissance à deux chiffres des revenus par rapport au troisième trimestre 2020 tant la dynamique est favorable.

Les représentants de la firme ont ainsi indiqué que la moitié des acheteurs d'iPad et de Mac au deuxième trimestre sont des consommateurs qui découvrent l'écosystème d'Apple.