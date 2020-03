Abonnés box SFR : le forfait SFR 2h 100 Mo gratuit

Le bon plan mobile du jour concerne l'opérateur SFR qui propose son forfait mobile 2h 100 Mo gratuitement pendant 12 mois pour les abonnés à la box SFR.

Le forfait d'entrée de gamme de SFR avec 2 heures d'appels et 100 Mo de données mobiles est gratuit pour les abonnés à la Box SFR pendant 1 an puis passera à 5 € par mois, ce qui reste un tarif exclusif pour les abonnés.

Ce forfait comprend :

2 heures d'appels en France (facturé 0,55 €/min au-delà), SMS/MMS illimités depuis la France métropolitaine, l'Europe et les DOM.

100 Mo de data utilisables (débit bloqué au-delà) en France métropolitaine, Europe et dans les DOM.



Pour ceux qui ne sont pas abonnés à la box SFR, ce forfait est à 3 € par mois pendant un an puis à 8 €. Le forfait 2h 100 Mo de SFR est sous engagement d'un an que vous soyez abonnés ou non.

Pour rappel, lorsqu'il s'agit de forfait mobile ou internet, il toujours conseillé de vérifier la concurrence de manière régulière afin de ne pas passer à côté d'une offre comme en ce moment Red by SFR qui propose un forfait 60 Go à 12 € par mois avec l'option SFR.tv offerte et B&You qui propose également un forfait 60 Go de data à 12 € par mois ! Nous comparons ces deux forfaits mobiles afin de déterminer lequel est le plus complet et attractif dans notre duel entre RED by SFR et B&YOU sur leur offre à 12 € par mois !

Enfin, si vous souhaitez vous renseigner sur les différents forfaits internet, n'hésitez pas à lire notre dernier récapitulatif des différents forfaits internet ADSL et Fibre en promotion qui évoque notamment le forfait fibre de Sosh à 14,99 € par mois pendant un an, mais aussi celui de Red by SFR à 23 € par mois avec un prix qui ne bougera pas au bout d'un an, ou encore les différentes offres internet de chez Free,SFR, Orange et Bouygues Telecom.