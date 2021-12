SFR arrête l'engagement sur ses forfaits mobiles

Après Orange en octobre dernier, c'est au tour de SFR de tourner la page de l'engagement avec l'introduction de sa nouvelle gamme de forfaits mobiles. Pour SFR, le sans engagement n'est alors plus une exclusivité de sa marque RED.

Avec la 4G+ ou la 5G, les forfaits mobiles de SFR (sans smartphone) n'affichent donc plus comme précédemment l'engagement de 12 mois. Pour autant, il y a toujours des prix réduits pendant 12 mois.

En 5G, un forfait illimité est reconduit. Il est proposé à 60 € par mois pendant 12 mois, puis 75 € par mois. C'est un prix actuellement en baisse par rapport à l'ancien forfait.

Du reste, c'est également une baisse de prix pour les forfaits 160 Go et 120 Go, tandis qu'un forfait avec 90 Go remplace celui avec 80 Go. La baisse de prix varie de 1 € à 20 € par mois.

En 4G, le forfait 80 Go voit son prix actuellement baisser de 5 € par mois, mais c'est le statu quo pour le forfait avec 5 Go. Un forfait avec 100 Mo et 2 heures pour les appels est encore à 3 € par mois pendant 12 mois, puis 8 € par mois.