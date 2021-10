Forfait fibre : 5 offres hyper abordables à découvrir !

On court souvent à celui qui à la plus grosse connexion, mais même avec les offres les moins chères on profite déjà de très bons débits largement suffisants en réalité, surtout comparé à une connexion ADSL !. Voici 5 offres à bas prix chez 4 opérateurs différents.

Commençons par Sosh, filiale d'Orange avec son offre Sosh Fibre à 19,99 € par mois (ou ADSL) qui met à disposition un débit maximal de 300 Mb/s en envoi comme en téléchargement. Par rapport à d'autres offres de la concurrence le débit n'est pas très élevé, mais très respectable comparé à de l'ADSL limité à 20 Mb/s ! Notons que Sosh propose de la vraie fibre de type FTTH et que son réseau est reconnu pour sa qualité.

Résumons ce que propose l'offre Sosh Fibre :

300 Mb/s en montant et descendant

Appels illimités vers les fixes en France et dans plus de 100 destinations internationales

La TV en option avec 72 chaînes visionnables depuis l'application TV d'Orange

Location du décodeur pour 5 € par mois avec un accès à 140 chaînes

L'abonnement fibre Boîte Sosh est au prix réduit de 19,99 € par mois pendant 1 an puis 29,99 € ensuite. Offre sans engagement.



Passons ensuite à l'offre fibre Bbox fit de Bouygues Telecom qui propose avec son offre la moins chère un débit de 300 Mb/s en téléchargement et de 200 Mb/s en envoi pour 15,99 € par mois pendant 12 mois puis 29,99 € par mois ensuite, avec un engagement d'un an.

Résumons l'offre Bbox fit par Bouygues Telecom :

300 Mb/s en download et 200 Mb/s en upload

Appels illimités vers les fixes en France et dans plus de 110 destinations internationales



L'abonnement fibre Bbox fit est au prix de seulement 15,99 € par mois pendant 1 an puis 29,99 €.

Continuons avec l'offre Red by SFR qui met à disposition un forfait un peu plus onéreux, mais surtout plus complet avec notamment un débit jusqu'à 1 Gb/s en téléchargement et 500 Mb/s en envoi.

Voici en résumé de ce que propose Red by SFR :

1 Gb/s en download et 500 Mb/s en upload

Appels illimités vers les fixes et les mobiles en France et dans plus de 100 destinations internationales

Bouquet TV de 35 chaînes visionnables depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone et 8 heures d'enregistrement.

Achat d'un décodeur TV à 19 € au lieu de 60 € pour regarder les chaînes sur sa TV

Accès a 100 chaînes supplémentaires pour 3 € par mois

SFR Cloud 100Go de stockage cloud inclus



L'abonnement fibre Red by SFR est au prix de 22 € par mois au lieu de 38 € avec un mois offert. Offre sans engagement et sans augmentation de prix après un an, valable jusqu'au 25 octobre 2021.



Poursuivons avec Free Mobile qui propose son forfait fibre Freebox Revolution à 19,99 € par mois pendant 1 an, puis 44,99 € par mois avec engagement d'un an.

Vous aurez accès à une offre télévision complète avec TV by Canal inclus et profiterez d'appels illimités vers les fixes de plus de 110 destinations sans oublier un débit descendant de jusqu’à 1 Gbit/s et de jusqu’à 600 Mbit/s en montant.

Et pour les amoureux de la vitesse et du top, la Freebox Pop est à seulement 29,99 € par mois pendant un an, puis à 39,99 € par mois, avec des débits de jusqu'à 5 Gbit/s partagés en descendant et jusqu'à 700 Mbit/s en montant !

Terminons enfin avec l'offre Série limitée SFR Fibre avec la Box 7 qui propose un débit maximal de 500 Mb/s en descendant et en montant, incluant 160 chaînes et un service TV.

Résumons l'offre que propose SFR fibre :

500 Mb/s en montant et descendant

Appels illimités vers les fixes en France

160 Chaînes et service TV

SFR box 7 WiFi 5



L'abonnement SFR fibre Box 7 est au prix réduit de 16 € par mois pendant 1 an puis 38 € par mois avec un engagement d'un an.



Et si vous cherchez un forfait mobile, n'hésitez pas à consulter les forfaits mobiles 80 Go à moins de 10 € de RED, Bouygues et Cdiscount.