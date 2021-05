Xiaomi Mi 11 Ultra : le smartphone ultra premium débarque en France

Présenté en Chine il y a quelques semaines, le smartphone Xiaomi Mi 11 Ultra est l'un des modèles les plus aboutis de la marque. Armé d'une coque céramique noire ou blanche certifiée IP68 et d'un grand affichage 6,84 pouces AMOLED QHD+ avec rafraîchissement 120 Hz (et échantillonnage tactile 480 Hz), il offre aussi des performances de pointe grâce à son SoC Snapdragon 888 avec modem 5G, avec de la RAM LPDDR5 et du stockage UFS 3.1.

Le smartphone offre en outre une batterie 5000 mAh avec charge rapide filaire de 67W et charge sans fil également de 67W. Sa force réside aussi dans ses capteurs photo, avec un module 20 megapixels à l'avant et un triple photo à l'arrière.

On trouve ainsi un capteur principal Isocell GN2 de 50 megapixels, un ultra grand angle 48 megapixels avec angle de vision de 128 degrés et un téléobjectif périscopique de 48 megapixels avec zoom optique x5 et numérique x120.

A côté du bloc photo, un affichage secondaire AMOLED permet d'afficher des informations complémentaires ou avoir une preview pour les photos de groupe.

Le Xiaomi Mi 11 Ultra débarque donc maintenant sur le marché français où il peut être acheté à un tarif démarrant à 1199,90 € sur Mi.com et dans les Mi Store.