Shield Experience 9.0 : toutes les Shield TV passent sous Android 11

Nvidia frappe fort et continue d'assurer un service après vente sans faille auprès de ses boitiers Shield TV.

La marque déploie ainsi Shield Experience 9.0 sur l'ensemble des appareils, y compris les premières versions commercialisées en 2015, soit il y' a presque 7 ans maintenant. L'objectif est de permettre à chaque utilisateur de profiter des apports d'Android 11 avec quelques fonctionnalités en plus.

Il s'agit là de la 27e mise à jour pour la Shield TV, dont le premier modèle avait été lancé sous Android 5. Avec cette mise à jour, les boitiers devraient se montrer plus simples encore d'utilisation.

Parmi les nouvelles fonctionnalités, on note l'arrivée du clavier Gboard, une gestion approfondie des paramètres d'autorisation des applications, une nouvelle interface, mais également des améliorations de prise en charge.

On peut ainsi désormais compter sur la prise en charge du Dolby Vision HDR dans Google Play Movies & TV, de l'arrivée de nouveaux contenus vidéo chez Amazon Prime Video, Disney+, YouTube TV, Apple... Ainsi que la prise en charge de la 4K HDR, mais aussi des technologies aptX et LDAC pour les casques Bluetooth.

Shield Experience 9.0 devrait également mettre en avant la nouvelle offre GeForce Now RTX3080 avec la gestion de la 4K en HDR et en son surround 7.1. Il sera également possible de streamer sur Twitch tout en jouant avec plus de facilité.