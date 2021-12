La Shield TV aura bien droit à Android 11

Malgré plusieurs années au compteur, la box TV Shield de Nvidia en a encore sous le capot et profitera prochainement d'Android 11.

La Shield TV de Nvidia affiche une longévité sans faille : lancée en 2015, le boitier profitera prochainement d'une mise à jour vers Android 11.

Rappelons que le boitier était à l'origine sorti sous Android 5.0 et qu'elle avait profité, au fil des années, d'Android 7, 8 et 9. On pensait alors que l'arrêt des mises à jour signait la fin du support de la Shield, mais finalement elle aura bien droit à Android 11 après plusieurs années sous Android 9.

La Shield TV s'est imposée comme une référence des boitiers TV sous Android depuis son lancement de par ses performances, son prix relativement bien placé et ses fonctionnalités. Elle a connu un regain d'intérêt depuis le lancement du service GeForce Now de Nvidia tourné vers le Cloud Gaming.