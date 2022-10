Signal fait ce sacrifice qui ne vous plaira pas

Application de messagerie chiffrée qui est souvent présentée comme l'une des plus sécurisées, Signal va prochainement retirer le support des SMS et MMS sur Android. Pour ne pas prendre de court les utilisateurs concernés, ce retrait va s'effectuer de manière progressive au cours des prochains mois.

L'impact sera pour ceux ayant recours à l'application Signal comme application de SMS par défaut sur Android. Ils devront nécessairement se tourner vers une autre application par défaut pour leurs SMS, avec le cas échéant une exportation de leurs messages. Avant la date butoir, ils auront droit à plusieurs notifications et rappels.

Le changement n'aura aucune incidence sur les messages Signal et le fonctionnement de l'application à la manière de Telegram et WhatsApp qui ne disposent pas de fonctionnalité SMS. La principale raison invoquée pour le retrait du support des SMS (et MMS) tient au protocole Short Message Service lui-même.

Un support des SMS qui n'a plus de sens pour Signal

" Les SMS laissent échapper des métadonnées sensibles et placent vos données entre les mains des entreprises de télécommunications. Le respect de la vie privée et la sécurité étant au cœur de nos activités, laisser un protocole de messagerie très peu sécurisé avoir une place dans l'interface de Signal est incompatible avec nos valeurs et avec ce que les gens attendent lorsqu'ils lancent Signal. "

En abandonnant les SMS, Signal met également fin à une certaine confusion qui pouvait exister en laissant croire à tort qu'ils bénéficient du même traitement de chiffrement de bout en bout que les autres messages avec l'application. Un mélange qui n'a peut-être pas été suffisamment bien traité en matière de clarté…

Reste que le support des SMS était aussi un atout pour l'application Signal sur Android afin d'attirer de nouveaux utilisateurs. Il faudra faire sans au risque aussi de perdre des utilisateurs.