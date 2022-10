WhatsApp en version payante

Cette fois-ci, ce n'est pas rumeur sans fondement. Il y a bel et bien une version payante de WhatsApp. Ne paniquez pas pour autant.

L'application de messagerie WhatsApp (groupe Meta) fait régulièrement l'objet de rumeurs au sujet d'un basculement vers une version payante. En l'occurrence, ce sont des canulars dont quelques-uns vont jusqu'à évoquer un coût de 0,01 € par message.

Ce qui n'est pas un scam est un abonnement payant de WhatsApp pour l'accès à des outils premium. Il ne s'adresse pas aux particuliers, mais aux entreprises de diverses tailles dans le cadre du service WhatsApp Business.

WABetaInfo rapporte que WhatsApp a commencé le déploiement de WhatsApp Premium. La compatibilité concerne pour le moment les dernières versions bêta de WhatsApp Business pour Android et iOS.

Les outils payants sont optionnels et doivent aider une petite entreprise à attirer plus efficacement davantage de clients. L'application WhatsApp Business et ses outils déjà existants demeurent gratuits dans le même temps.

Deux outils premium pour WhatsApp Business

Actuellement, ce sont seulement deux fonctionnalités payantes avec premièrement la possibilité de créer un lien commercial court et personnalisé de type https://wa.me/[nom de l'entreprise]. Il peut être modifié une fois tous les 90 jours.

Pour le service de messagerie, " c'est une page web WhatsApp qui donne à votre entreprise une présence professionnelle sur le Web et aide les clients à découvrir et entrer facilement en contact à votre entreprise. "

Deuxièmement, c'est la possibilité de connecter jusqu'à 10 appareils basés sur le Web et un téléphone à un même compte professionnel pour WhatsApp. " Lier plusieurs appareils à votre compte professionnel peut être particulièrement utile lorsque vous menez une campagne publicitaire ou promotionnelle qui amène les clients à vous envoyer des messages sur WhatsApp. "

Un prix non divulgué

WABetaInfo indique que l'abonnement payant pour des fonctionnalités premium est proposé à quelques entreprises et uniquement dans certains pays. Son prix n'est pas divulgué et il peut varier selon les pays.

Il faudra sans doute des fonctionnalités supplémentaires pour susciter un réel engouement des entreprises et marques, afin de les inciter à payer pour WhatsApp.