Signal : la messagerie sécurisée bloquée en Chine

La Chine vient d'opérer un blocage de la messagerie sécurisée Signal : les utilisateurs ne peuvent plus envoyer ni recevoir de messages via l'application.

La messagerie Signal est connue à travers le monde pour avoir été une des premières à miser sur la privacité des échanges en proposant un chiffrement des messages de bout en bout, rendant quasiment impossible de placer des usagers sous surveillance.

Récemment, la messagerie a largement profité du changement des CGU de Whatsapp pour faire le plein d'utilisateurs, et elle était jusqu'ici un des rares services tolérés en Chine, mais la situation a changé.

Depuis le 15 mars, Signal n'est plus la bienvenue en Chine et le service est inaccessible dans le pays pour tous les usagers. Le site Web de la messagerie est indisponible, et l'application ne permet plus d'envoyer ni de recevoir des messages.

L'application avait été installée plus de 510 000 fois dans le pays, et elle reste téléchargeable auprès de l'App Store chinois, mais cela ne devrait pas durer non plus.

Le gouvernement chinois n'explique pas vraiment ce choix soudain de bloquer le service qui rejoint une longue liste d'applications et outils occidentaux inaccessibles dans le pays.