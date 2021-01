Signal : les téléchargements explosent en marge du scandale lié à Whatsapp et Facebook

La volonté de Facebook de rapprocher un peu plus la messagerie Whatsapp de son réseau social et de la maison mère a produit un effet inattendu chez les utilisateurs.

La marque expliquait ainsi que prochainement, les utilisateurs de Whatsapp devraient accepter de partager certaines données personnelles avec Facebook, sans quoi ils ne respecteraient pas les conditions générales d'utilisation et ne pourraient, en principe, plus accéder au service.

Ce changement dans les conditions d'utilisation n'a pas manqué de créer une vive polémique entrainant une désinstallation massive. Les utilisateurs échaudés par Facebook se sont alors mis à la recherche d'une alternative de messagerie sécurisée... Et c'est Signal qui a raflé la mise.

Facebook a eu beau repousser la mise en application de ses CGU, l'exode entamé ne s'est pas calmé, et Signal a ainsi enregistré 47 millions de nouveaux utilisateurs entre le 4 et le 17 janvier.

Mais tout n'est pas gagné pour Signal, la messagerie est ainsi jugée trop sérieuse et austère par un grand nombre d'utilisateurs habitués à Whatsapp et ses services plus populaires et orientés vers le divertissement.