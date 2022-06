Silent Hill : ça donne quoi sous Unreal Engine 5 ?

Visiblement, la mise à disposition par Epic Games de l'Unreal Engine 5 inspire énormément les développeurs, qu'ils soient professionnels ou amateurs... C'est ainsi que l'on a déjà vu quelques travaux arriver sur la toile, comme un remake de Zelda sous Unreal Engine 3 ou plus récemment BloodBorne 2.

C'est désormais au tour des fans de Silent Hill d'être servis puisque l'équipe de Codeless Games a récemment publié une vidéo de gameplay d'une dizaine de minutes d'un remake amateur du premier Silent Hill sous Unreal Engine 5.

On retrouve ainsi le personnage Harry Mason dans un des endroits emblématiques du jeu : l'école primaire de Midwich, un endroit effrayant qui a hanté un nombre incalculable de joueurs.

Le remake réussit à reproduire l'ambiance ultra pesante et angoissante qui a fait le succès de Silent Hill, avec des visuels très sobres, mais ultras précis et au gout du jour. Pour l'instant, on ne sait pas si le jeu sera développé dans son intégralité ni même s'il sera partagé aux joueurs... Difficile en effet de savoir comment se positionnera Konami qui détient toujours la franchise.

À ce sujet, les rumeurs grandissent toujours autour du retour de la franchise dans un nouvel opus, sans confirmation pour l'instant.