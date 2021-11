Festival du 11.11 : AliExpress dépote avec ses meilleures promotions (OnePlus 9 à -46%, AirPods 2 à 99€...)

Le Singles Day tombe le 11 novembre, un jour férié en France, qui impose de bien se préparer à l'avance compte tenu du mode de fonctionnement un peu particulier. En effet, pour rappel, AliExpress a déjà mis en place les mega prix qu'il appliquera sur ces produits entre le 11 novembre 9h et le 13 novembre 9h. Vous pouvez donc déjà voir à l'avance les très bonnes affaires à réaliser, sans mauvaise surprise le jour J.

Par contre attention, les stocks seront limités, et ceci impose donc de se préparer quelques jours à l'avance. Pour cela, le mieux est dès aujourd'hui de placer les produits qui vous intéressent dans votre panier, qu'il ne vous restera plus qu'à valider le 11 novembre dès 9h si possible pour être certain d'avoir vos produits.

Certaines promotions profitent ainsi de jusqu'à 70 % de réduction. Bref, préparez-vous, Le festival du 11.11 arrive !!!

Il y a quelques astuces pour être sûr de profiter de ces bons plans et de les recevoir le plus tôt possible au tarif le plus bas. La première est de collecter les coupons sur le site et ce, dès aujourd'hui. Une partie des coupons peuvent être récupérés via ce lien. Mais vous pouvez en récupérer directement depuis l'application mobile avec la possibilité de gagner une Renault Zoe en répondant à des questions.

L'autre solution, nous en avons déjà parlé, c'est de mettre les produits que vous voulez dans votre panier dès maintenant. Comme cela, dès 9h le 11 novembre, vous pouvez le valider directement après avoir mis vos codes de réduction. Attention, les stocks ne sont pas infinis, premier arrivé, premier servi...





Voici une petite liste des produits les plus intéressants à ne pas rater sur leur site avec la livraison gratuite depuis la France ou l'Europe :

Smartphone

Tablette

Xiaomi Mi Pad 5 à partir de 299 € au lieu de 499 € avec le code FRBON50





Son

Apple AirPods 2 à 99 € au lieu de 149 € avec le code FRBON30





Montre connectée

HUAWEI Watch GT 2 Pro à 128 € au lieu de € avec le code FRBON30





Aspirateur

Dreame T20 à 234 € au lieu de € avec le code 11AE30

Roborock S5 Max à 304 € au lieu de 506 € avec le code 11AE45



