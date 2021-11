Trois offres de folie spéciale gamer avec un clavier Razer, un écran AOC et PC portable ASUS

Voici un trio de bons plans spécial gamer avec l'écran AOC 24G2AE, le PC portable ASUS DASH TUF516 et le clavier Corsair K70. C'est parti pour faire fumer les jeux vidéos.

Commençons avec l'écran gamer AOC 24G2AE qui profite d'une belle réduction chez Amazon.

On note la présence d'un écran de 23,8" avec une définition de 1920 x 1080 pixels, une luminosité de 250 cd/m², un contraste de 1000:1 et un taux de rafraichissement de 144 Hz. Il est aussi équipé de 2 ports HDMI et d'un port DP.

L'écran utilise des technologies anti-scintillement et de Low Blue Light pour un plaisir de jeux sans limites. Il profite aussi d'un temps de réponse de 1 ms et de l'AMD Freesync qui permet un jeu fluide sans saccades.

L'écran gamer AOC 24G2AE est au prix réduit de 180 € au lieu de 257 € sur le site d'Amazon.





Passons ensuite au PC portable gamer ASUS DASH TUF516 qui bénéficie d'une baisse de 400 €.

Il est doté d'un écran de 15,6" avec une définition de 1920 x 1080 pixels, un taux de rafraichissement de 144 Hz et un temps de réponse de 3 ms. Le PC profite du processeur Intel Core i7 cadencé à 3.3 Hz avec 16 Go de RAM et 512 Go d'espace de stockage en SSD M.2.

L'ASUS DASH TUF516 dispose d'un GPU NVIDIA GeForce RTX 3070 pour profiter des derniers jeux sans ralentissement. Au niveau de la connectique, on note la présence de trois ports USB 3.2, d'un port Ethernet, d'un port HDMI et d'un port USB-C. L'ordinateur portable est aussi éligible au Bluetooth 5.1 et au WiFi. La batterie de 76 Wh vous permet une très bonne autonomie.

Le PC portable gamer ASUS DASH TUF516 est au prix de 1500 € au lieu de 1900 € sur le site de Cdiscount avec une souris offerte.



Finissons avec le clavier Corsair K70 qui bénéficie de 30 % de réduction chez Amazon.

Il est équipé de switches Cherry Blue qui offrent une utilisation précise et résistante dans le temps. Son châssis est en aluminium brossé anodisé de qualité aéronautique pour un poids très léger. On constate aussi un système de rétroéclairage des touches totalement configurable via l'application du constructeur.

Le clavier possède une mémoire de 8 Mo qui permet de stocker trois profils indépendamment d'un logiciel extérieur. On observe aussi un port USB permettant de brancher directement sa souris ou son casque dessus.

Sur Amazon, le clavier Corsair K70 est au prix réduit de 120 € au lieu de 170 € avec la livraison gratuite.



