SiPearl : le processeur européen Rhea pour datacenter démasqué

L'entreprise SiPearl a la charge de développer un processeur haute performance pour supercalculateur et datacenter dans le cadre d'un projet visant à redonner à l'Europe une souveraineté dans ce domaine stratégique et de ne plus être complètement dépendante des offres des autres zones géographiques.

Soutenu par l'Europe, le projet va permettre de créer une première famille de puces Rhea pour serveurs avec une conception innovante pour offrir une grande modularité et répondre aux enjeux du secteur, notamment en matière de consommation d'énergie.

SiPearl a déjà livré quelques informations en indiquant que les processeurs, attendus à partir de 2021 exploiteront l'évolution " Zeus " de l'architecture ARM Neoverse de coeur pour processeurs de serveurs.

Les actuels coeurs ARM Neoverse N1 " Ares " peuvent être trouvés par exemple dans les processeurs Graviton 2 des serveurs cloud d'Amazon ou dans la famille de processeurs ARM pour serveurs Altra / Altra Max d'Ampere.

Credit : @ADublanche

Une visite de la vice-présidente de la région Ile-de-France Alexandra Dublanche a conduit à la diffusion de photos sur Twitter dont l'une montre le diagramme détaillé de la future puce Rhea.

On y découvre une configuration de 72 coeurs Zeus et des mentions évoquant une gravure en 7 nm chez TSMC, ainsi que 4 contrôleurs mémoire HBM2E et 4 à 6 contrôleurs DDR5.

Le site Anandtech suggère que cette configuration avec deux types de mémoire distincts permet d'assurer de hautes performances générales tout en facilitant la capacité à en ajouter en fonction des besoins.

Il s'étonne également de l'évocation d'une gravure en 7 nm alors que la roadmap officielle (cid-dessus) annonce une gravure N6. Soit le projet a été revu pour du 7 nm, soit la version finale de Rhea sera bien gravée en 6 nm.

En tous les cas, Anandtech qualifie de "grosse gaffe" cette diffusion d'images contenant des informations qui n'étaient pas forcément encore publiques ou au moins connues largement.