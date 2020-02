Hébergement site web : serveur personnel, mutualisé, dédié, lequel choisir ?

Pour faire face à une digitalisation en croissance perpétuelle, de plus en plus de personnes prennent la décision de créer leur propre site web. Cependant, difficile de s’y retrouver pour choisir la solution la plus adaptée parmi la multitude d’offres et le large panel de tarifs proposés. Dans cet article, vous trouverez tous les conseils dont vous avez besoin pour bien choisir votre solution d’hébergement pour votre site web.

Héberger son site web soi-même

C’est la méthode la plus économique, puisqu’elle n’engendre pas de frais hormis le nom de domaine bien évidemment. Vous devez simplement disposer d’une connexion internet. Avec cette solution, c’est vous qui maîtrisez l’intégralité de votre site web et ce, jusqu’au serveur.

Bien que cette solution soit efficace, elle possède tout de même ses limites, la disponibilité de votre serveur est soumise aux aléas personnels comme les coupures de connexion internet, d’électricité, ou encore une panne machine. Et ces aléas peuvent se révéler très coûteux au niveau de la maintenance si l’on souhaite y installer des sécurités pour maintenir un bon niveau de qualité.

C’est une solution qui sera donc plus adaptée pour la tenue d’un site familial ou associatif, avec un trafic de faible densité, que pour un site professionnel par exemple.

Les serveurs mutualisés, la solution de facilité.

Un serveur mutualisé est un serveur dédié qui gère plusieurs centaines voir milliers de sites web simultanément. De ce fait, les tarifs proposés sont très avantageux et offrent une qualité d’hébergement relativement stable. C’est une solution idéale pour héberger un site personnel ou professionnel avec un volume de trafic faible à moyen, ou si l’on ne souhaite tout simplement pas s’occuper de l’hébergement.

Attention cependant, le serveur étant partagé avec de nombreux autres sites, le vôtre peut subir des ralentissements si la bande passante est déjà prise par un site avec un pic d’activité. Des inconvénients qui peuvent avoir un impact important, surtout sur les sites e-commerce.

Le serveur dédié : un must have !

Le serveur dédié reste la solution optimale en termes de performances et de stabilité. Il sera comme son nom l’indique dédié à votre seule utilisation, même si bien entendu vous pourrez choisir d'y installer dessus un ou plusieurs sites web. Vous pourrez donc configurer votre serveur comme bon vous semble de manière à ce qu’il corresponde parfaitement à vos besoins.

Bien que plus chers que les serveurs mutualisés, les serveurs dédiés sont toutefois la solution idéale pour vous assurer des performances d’hébergement parfaitement stables et maîtrisées. Certaines offres permettent toutefois d’obtenir des prix plutôt raisonnables pour héberger votre site. C’est le cas par exemple du serveur dédié Ikoula qui propose une solution entièrement sur-mesure pour que vous ne payiez que ce dont vous avez besoin. Des serveurs dédiés personnalisables accessibles dans 6 gammes à tous les prix, à partir de par exemple seulement 9,99 € HT par mois pour l'offre Starter. Intéressant.