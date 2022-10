Accès aux sites pornos : la colère du gouvernement

Secrétaire d'État chargée de l'Enfance, Charlotte Caubel vient d'être auditionnée par la délégation aux droits des enfants de l'Assemblée nationale. Elle a notamment été interrogée sur l'accès à la pornographie aux mineurs qui est interdite dans la législation, mais sans mesure efficace de contrôle de l'âge mise en place par des sites pornographiques gratuits.

La secrétaire d'État n'a pas caché son agacement et même sa colère sur ce sujet. " Nous avons une industrie et des opérateurs qui considèrent que la protection des données des adultes, la liberté des adultes est le Saint Graal. […] On va faire bouger sérieusement les choses, quitte à revenir sur ce que nous avions prévu dans le précédent quinquennat. "

Charlotte Caubel a ainsi fait allusion à l'obligation d'une carte bancaire pour l'accès aux sites pornographiques, alors que des sites gratuits se contentent d'une simple déclaration pour vérifier l'âge des internautes. Un système inadapté qui n'est théoriquement plus autorisé en France. Cela leur vaut une menace de blocage dans le cadre d'une procédure intentée par l'Arcom (Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique).

Un filtre même s'il n'est pas totalement efficace

" Imposer le passage d'une carte bleue pour 0 € ou 1 € serait déjà un filtre. On nous oppose que ce ne serait pas un filtre parfait, mais déjà si on peut protéger 30 ou 40 % des mineurs, soyons pragmatiques. […] Accessoirement, quand mon enfant utilise sa carte bleue, j'ai une alerte, donc je verrai si c'est sur Youporn ou sur McDo. "

Selon Charlotte Caubel, il faut " arrêter de se cacher derrière le petit doigt sur des sujets de protection des données et des informations. […] Arrêtons de prendre des pincettes. Oui, cela détruit nos enfants de l'intérieur. Cela contribue à ne pas rompre la chaîne des violences sexuelles que nous continuons à nourrir. "

Dans une analyse des solutions existantes pour le contrôle de l'âge sur les sites web et une adaptation à des sites gratuits, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) retient que l'utilisation de la carte bancaire demeure une solution efficace dans la plupart des cas pour protéger les plus jeunes, même si certains mineurs ont une carte bancaire ou peuvent s'en procurer une.

Des éditeurs de sites pornos ne vont pas apprécier

Le gouvernement met indirectement un coup de pression sur les éditeurs de sites pornographiques gratuits. Ils tirent une partie de leurs revenus de la publicité et d'un trafic important qui doit aller de pair.

Leur trafic pourrait être sérieusement mis en péril si des internautes doivent obligatoirement leur communiquer des informations bancaires. Ils seront bien peu enclins à le faire. En outre, des acteurs comme MasterCard et Visa ont par exemple suspendu leurs services de paiement sur Pornhub.