Skull and Bones refait surface !

Skull and Bones est sans contexte le projet le plus chaotique d'Ubisoft ces dix dernières années : le titre est tantôt annoncé, puis abandonné pour revenir de nulle part, et il fait de nouveau parler de lui.

Skull and Bones affiche un développement qui se présente comme un véritable enfer pour les équipes d'Ubisoft : le titre annoncé depuis l'E3 en 2017 a ainsi vu plusieurs dates de sorties se confirmer, chacune étant repoussée.

Régulièrement depuis 2017 le titre disparait totalement de la surface de la Terre, au point qu'on pourrait penser qu'il a été abandonné. Pourtant, les images partagées sont prometteuses et le titre parait aussi original qu'agréable à contempler...

Proposant aux joueurs de se glisser dans la peau de pirates et de voguer sur les sept mers, le titre serait toutefois en bonne voie selon le leaker Tom Henderson, qui évoque un projet qui touche à sa fin. Le titre est aujourd'hui pressenti pour une sortie dans le courant de l'année fiscale 2023, soit entre avril 2022 et mars 2023.

Le leaker partage quelques informations sur le titre :

- Le jeu se déroulera dans l'océan Indien avec une île de pirates largement inspirée de Madagascar. Il s'agira d'un monde ouvert avec une énorme étendue d'eau au centre de la carte.

- Les joueurs devraient retrouver cinq classes de navires divisées en 3 catégories : cargo, combat, exploration. Les joueurs débuteront le jeu avec un radeau puis devront construire un radeau de pêche afin de récolter des ressources pour enfin pouvoir s'acheter une embarcation plus sérieuse. Les bateaux plus grands seront à la fois personnalisables et améliorables.

- Chaque bateau disposera de ses propres caractéristiques et armements, il sera possible de faire évoluer l'équipement jusqu'à un certain stade.

- Des quêtes diverses et variées permettront de remporter de la réputation et de l'argent pour négocier de nouveaux contrats, accéder à de nouveaux raids et pillages...

- Sur terre, le joueur se déplacera à la troisième personne, mais les actions seront limitées, le gros de l'aventure se déroulant exclusivement en mer.