Skype atteint 40 millions d'utilisateurs actifs par jour

Alors que Microsoft semble désormais concentrer ses efforts sur Teams et l'arrivée d'une version grand public, Skype a atteint 40 millions d'utilisateurs par jour. Un effet du coronavirus.

Il y a bien longtemps que Microsoft n'avait pas donné de chiffres concernant Skype et sur le nombre d'utilisateurs. À l'occasion de l'introduction de Microsoft 365 pour le grand public, le groupe de Redmond a indiqué que l'usage de Skype a progressé de 70 % sur le seul mois de mars.

Ce bond est évidemment à mettre en relation avec la situation sanitaire actuelle due au coronavirus et les mesures de confinement. La visioconférence pour le télétravail ou l'effet du fameux apéro Skype ?

Quoi qu'il en soit, Skype a atteint 40 millions d'utilisateurs actifs par jour. Cela veut aussi dire qu'auparavant, la moyenne était proche de 23 millions. Certes, c'est loin d'être négligeable, mais peut-être pas à la hauteur du rachat de Skype en 2011 pour 8,5 milliards de dollars.

La question se pose par ailleurs de savoir si Skype est encore une priorité pour Microsoft avec la montée en puissance de Teams, qui plus est avec l'arrivée d'une version grand public de cette solution de collaboration. Elle permettra par exemple de connecter des personnes dans un groupe de discussion pour des appels vidéo et le partage de contenus.

VentureBeat a posé cette question à Microsoft et a obtenu une réponse peu convaincainte. " Pour l'instant, Skype restera une excellente option pour les clients qui l'aiment et veulent se connecter avec des fonctions de base de messagerie et d'appel vidéo. "