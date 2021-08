SkyShowtime : Comcast et ViacomCBS ont décidé de créer une plateforme de streaming pour concurrencer Netflix

Comcast et ViacomCBS créent une plateforme commune de streaming dans plus de vingt pays nommée SkyShowtime. Ils souhaitent ainsi concurrencer Disney+, Amazon Prime Vidéo ou encore Netflix.

Il y a de plus en plus de plateformes de streaming et la compétition est rude notamment pour se démarquer. La difficulté est tellement forte que certains s’associent pour contrer la domination des plus grands comme Netflix, Disney ou Amazon.

Comcast et ViacomCBS ont ainsi décidé de s’associer pour lancer une plateforme commune de streaming dans plus de vingt pays du vieux continent. Cette offre SVOD sera baptisée « SkyShowtime », elle vise 90 millions de foyers en 2022 dans 20 pays différents : Albanie, Andorre, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, République tchèque, Danemark, Finlande, Hongrie, Kosovo, Monténégro, Pays-Bas, Macédoine du Nord, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Espagne et Suède mais la France n’est pas (encore ?) concernée.

SkyShowtime combinera un portefeuille de marques comme Showtime, Nickelodeon, Paramount Pictures, Paramount+ Originals ou encore Universal Pictures. Au total il proposera plus de 10 000 heures de divertissement avec des films et des séries.

Raffaele Annecchino, président et directeur général de ViacomCBS Network International, a déclaré : « Avec le lancement de SkyShowtime, nous sommes bien positionnés pour utiliser notre moteur de recommandation de contenu mondial afin de créer, rapidement et en étant adapté aux besoins, une offre de streaming convaincante avec un investissement stratégique intelligent et progressif. »

La chronologie des médias, spécificité française, explique-t-elle la non-présence de cette plateforme en France ? A voir d'ici quelques mois si la situation évolue.