Slack poursuit Microsoft (Teams) pour abus de position dominante et concurrence déloyale

Pour la société Slack, Microsoft profite d'une concurrence déloyale en intégrant son service Microsoft Teams dans son pack Office 365. Una plainte a ainsi été déposée auprès de la Commission européenne.

La messagerie collaborative professionnelle estime ainsi que Microsoft profite de sa situation de diffuseur de système d'opération pour proposer des services professionnels à ses clients, notamment au fil d'Office 365. Selon Slack, il y a ainsi abus de position dominante et violation du droit à la concurrence au sein de l'Union européenne.

Slack revendique 12 millions d'utilisateurs à travers le monde, six fois moins que les utilisateurs de Microsoft Teams. L'outil de Microsoft a par ailleurs profité de la période de confinement pour ajuster ses services et fonctionnalités et doper son nombre d'utilisateurs : entre mars et avril, le service est passé de 44 à 75 millions d'utilisateurs.

Slack pointe du doigt que Microsoft force l'installation de Teams "pour des millions d'utilisateurs, bloquant sa suppression et cachant le coût réel pour les entreprises", la marque demande donc "à l'UE d'être un arbitre neutre, d'examiner les faits et d'appliquer la loi". Slack demande à ce que Microsoft sépare Teams de sa suite bureautique.

Pour Microsoft, la vision est différente : "Le marché a adopté Teams dans des proportions record alors même que Slack souffrait de l'absence de certaines fonctionnalités comme la visioconférence."