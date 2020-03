Télétravail : la plate-forme collaborative Microsoft Teams difficile d'accès en Europe

Le télétravail est en train de passer du statut d'option à celui d'obligation pour bon nombre d'entreprises du fait de l'expansion rapide de la pandémie du coronavirus, notamment en Europe.

Les grands pays européens sont désormais touchés de plein fouet et les mesures de confinement ne cessent de devenir plus sévères, obligeant à une réorganisation des modes de travail...du moins quand le type d'activité le permet.

Cela signifie des millions d'employés sont passés au télétravail ces derniers jours ou ces dernières heures, et il reste à voir quel en sera l'effet sur les réseaux internet et sur les plate-formes professionnelles, notamment lorsqu'elles sont en cloud.

Dès à présent, il apparaît que la plate-forme collaborative Microsoft Teams a rencontré des difficultés de fonctionnement en Europe sous l'afflux des utilisateurs, rendant compliqué son accès.

Même s'il fallait probablement s'y attendre, le temps d'estimer la demande et d'adapter les moyens, cela n'envoie pas vraiment un bon signal et marque des limites au fonctionnement du cloud.

Les commentaires et récriminations n'ont pas manqué sur les réseaux sociaux tandis que Microsoft a indiqué se pencher sur la question pour résoudre au plus vite les difficultés d'accès au service et à ses fonctionnalités. Ces dernières se sont résorbées au fil de la journée.

Venturebeat rappelle que la firme avait annoncé la semaine dernière la levée de certaines restrictions de la version gratuite de Microsoft Teams, ce qui a pu aussi engendrer un afflux d'utilisateurs.

Le service a dépassé les 20 millions d'utilisateurs quotidien en novembre dernier et a dépassé Slack, l'autre référence en la matière, mais les solutions collaboratives ne manquent pas sur le marché.