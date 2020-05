SLS : la NASA commande 6 moteurs fusée de plus pour son lanceur lourd

Le projet SLS de la NASA se concrétise un peu plus : l'agence spatiale américaine vient de signer un contrat de 1,79 milliard de dollars pour le développement et la fourniture des moteurs-fusées de son lanceur super lourd.

Au total, ce sont 24 moteurs RS-25 qui ont été commandés pour le Space Launch System, de quoi lui donner suffisamment de poussée pour acheminer dans l'espace des charges utiles record et envisager des missions dans l'espace lointain avec pour cible les missions lunaires Artemis puis les missions martiennes.

En 2015, le contrat initial passé avec Aerojet Rocketdyne était de seulement 18 moteurs. Cette modification de contrat amène la facture à 3,5 milliards de dollars pour les moteurs du SLS. Chaque lanceur sera équipé de 4 moteurs, la NASA disposera ainsi d'une capacité de 6 lancements.

Les moteurs RS-25 utilisés ont été éprouvés au fil des missions Space Shuttle et Aerojet RocketDyne les a modernisés et améliorés pour obtenir plus de 225 tonnes de poussée. Les moteurs d'origine sont ainsi passés de 40 millions de dollars à 146 millions de dollars unité, et faut-il le rappeler : ils ne sont pas réutilisables.