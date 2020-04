Smart Charging Mode : Huawei et Honor vont protéger la batterie des anciens smartphones

Huawei a ainsi annoncé que la technologie Smart Charging Mode jusqu'ici réservée aux Mate 30 et View 30 allait se généraliser sur une grande partie des smartphones Huawei et Honor.

Le Smart Charging Mode permet de prolonger la batterie des smartphones en proposant une fonctionnalité de recharge intelligente qui s'adapte à l'usure des modules. Une IA repère ainsi les habitudes de l'utilisateur pour adapter la recharge des appareils. Si l'IA repère ainsi que l'utilisateur laisse son smartphone se recharger toute la nuit, la recharge va largement ralentir à partir de 80% pour n'atteindre 100% qu'au réveil de l'utilisateur. L'idée est que la recharge constante des appareils à 100% use prématurément les modules de batterie.

Huawei a annoncé que la technologie serait déployée sur d'anciens modèles de smartphones et à plus large échelle. La fonction est disponible sur EMUI 9.1 et 10.0 ce qui laisse la possibilité de concerner une grande quantité d'appareils Huawei et Honor, reste qu'aucune liste précise n'a pour l'instant été communiquée.