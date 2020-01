Smartphones : Android prend largement le pas sur iOS, migration en vue ?

Entre Android et iOS, le nombre est largement du côté du premier et c'est une tendance qui devrait s'accentuer. Difficile néanmoins de dire s'il y aura des migrations de l'iPhone vers les smartphones Android, alors qu'il existe plusieurs solutions pour le transfert de données.

Encore une nouvelle fois cette année, le marché du smartphone devrait connaître une baisse. Le cabinet IDC anticipe ainsi dans son étude un recul de 2,2 % en volume pour 2019 par rapport à 2018, avec 1,371 milliard d'unités.

Le marché mondial est assez atypique avec tout le contexte autour des tensions commerciales opposant la Chine et les États-Unis, et avec l'arrivée des smartphones 5G. Pour IDC, les appareils 5G vont permettre de redonner de l'allant au second semestre 2020. Sur le long terme, le marché atteindrait ainsi 1,484 milliard d'unités en 2023.

En filigrane, la bataille entre Android et iOS - et on ne parle que d'un duopole - tournerait encore plus à l'avantage d'Android. La part de marché mondiale d'Android sur les smartphones serait ainsi de 87 % en 2019, contre 85,1 % en 2018. Avec le lancement d'iPhone 5G fin 2020, iOS enrayerait la tendance, mais tomberait toutefois à une part de marché de seulement 12,6 % en 2023.



À la vue de ces tendances, on peut se demander si les migrations des utilisateurs vont aller dans le sens d'un passage de l'iPhone à un smartphone Android et non l'inverse comme une certaine société essaye de nous le faire croire.

En Chine, si les tensions avec les USA se poursuivent, les consommateurs seront de plus en plus tentés de délaisser l'iPhone d'Apple au profit de champions locaux, comme Xiaomi ou Huawei, et peu importe le cas de l'absence des Google Mobile Services pour ce dernier puisqu'ils y étaient de toute façon déjà absents.

Dans un marché comme les États-Unis où l'iPhone est très populaire, Signs.com a compilé des résultats de Google Trends d'avril 2018 à avril 2019 et a réalisé une étude auprès d'un millier d'américains. Il en ressort notamment que 40 % des utilisateurs d'iPhone accepteraient de changer pour un smartphone Android. Du côté des utilisateurs d'un smartphone Android, ils seraient 51 % à accepter de changer pour un iPhone.

La balance penche ainsi du côté de l'iPhone. Néanmoins, il y a une proportion non négligeable d'indécis. En outre, la formulation de la question a son importance. Elle a été posée dans l'éventualité où un smartphone était donné gratuitement... et quand on sait qu'un smartphone Apple haut de gamme vaut aujourd'hui quasiment 3 fois le prix d'un haut de gamme Android, cette précision a son importance.



Quoi qu'il en soit, tous les fabricants de smartphones Android se démènent pour faciliter les migrations depuis un iPhone et proposent ainsi des outils dédiés. C'est par exemple le cas de OnePlus avec OnePlus Switch (extrêmement bien fait il faut avouer). Pour transférer des données iPhone vers Samsung, il y a le logiciel Samsung Smart Switch Mobile parmi d'autres solutions possibles.

Il existe également des outils professionnels plus génériques qui peuvent fonctionner dans les deux sens et avec une synchronisation sur PC. Le logiciel Aiseesoft MobieSync en est un exemple. Et bien évidemment, il y a les conseils de Google avec la promesse de transférer facilement vers Android les données depuis iOS. Un élément central est alors Google Drive.

Reste que selon Apple… il est tout aussi facile de passer d'Android à l'iPhone !