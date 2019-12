Snapdragon 865 : nos résultats de benchmark !

C'est durant son événement Snapdragon Tech Summit 2019 à Hawaï, où nous étions présents, que le groupe Qualcomm a levé le voile sur son nouveau SoC haut de gamme Snapdragon 865 qui sera amené à embarquer dans les smartphones 5G premium de nombreuses marques.

La nouvelle puce mobile apporte son lot d'améliorations de ses composants, aidée par une gravure en 7 nm EUV fournie par TSMC, et continue de mettre l'accent sur les capacités photo et l'intelligence artificielle, tout en poursuivant ses efforts pour constituer une référence pour le gaming mobile.

Voici les principaux changements par rapport au SoC Snapdragon 855 / 855+ :

Snapdragon 865 Snapdragon 855 Gravure 7nm EUV 7 nm CPU Kryo 585 (A77) Kryo 485 (A76) GPU Adreno 650 Adreno 640 DSP Hexagon 698 Hexagon 690 ISP Spectra 480 Spectra 380 WiFi WiFi 6 WiFi 5 IA 15 TOPS 7 TOPS

Comme on peut le constater, une partie de la plate-forme a été légèrement améliorée, restant dans la même série. Si la partie CPU profite d'une gravure optimisée et bascule sur une base ARM Cortex-A77, modifiée pour donner les coeurs Kryo 585 dont on remarquera que le plus puissant reste sur la même fréquence de 2,84 GHz que le SoC précédent, le GPU reste un Adreno de 6ème génération, de même que le DSP Hexagon.

En revanche, la partie photo grimpe d'une génération avec le module ISP Spectra 480 tandis que le traitement d'intelligence artificielle, répartie sur les différents composants du SoC Snapdragon 865, fait un bond de performances, aidé par le passage à la 5ème génération de l'environnement Qualcomm AI Engine.

Il s'agit plus ici d'optimiser l'existant et d'apporter du nouveau sur ce qui capte l'attention de l'industrie mobile (photo et intelligence artificielle) que de renouveler en profondeur la plate-forme, tout en préparant l'arrivée des communications mobiles à très haut débit avec le support du WiFi 6 et de la 5G via un modem Snapdragon X55 séparé.

Cela n'empêche pas le SoC Snapdragon 865 de continuer de progresser solidement par rapport à son prédécesseur pour offrir des performances que seul Apple et ses SoC Apple Ax peuvent mettre à mal...pour le moment (la puce Dimensity 1000 de MediaTek s'annonce prometteuse).

Le smartphone de référence sous Snapdragon 865

De la même façon que nous avions pu produire en début d'année et en exclusivité française les premiers benchmarks du Snapdragon 855 à partir d'une plate-forme de référence, nous avons eu l'occasion de manipuler lors du Snapdragon Tech Summit un appareil de référence sous Snapdragon 865 et d'y faire tourner une série de benchmarks.

Le smartphone en question est un système de base exploitant pleinement le SoC mais sans les optimisations spécifiques apportées par chaque fabricant en fonction de ses objectifs.

Il produit donc des valeurs de référence qui seront rapidement surpassées avec les smartphones commercialisés ces prochains mois mais qui donnent déjà une idée des résultats auxquels s'attendre pour la fournée des smartphones premium de début 2020.

Sur ce modèle de référence, Qualcomm proposait deux modes de fonctionnement de la puce mobile, avec un mode normal et un mode performance qui accroît légèrement les capacités du SoC.

Ce mode performance, qui consomme un peu plus d'énergie, pourra être proposé chez certains fabricants, notamment pour des configurations de gaming où il pourra être activé ponctuellement. La différence dans les benchmarks entre les deux modes est de l'ordre de 10%.

On retrouve dans l'idée le fonctionnement du mode Performance proposé chez des concurrents comme le SoC Kirin 9xx de Huawei, dont le mode peut être activé à la demande dans les réglages mais n'est pas recommandé par défaut et en fonctionnement continu car gourmand en énergie.

Les benchmarks

Petit rappel toujours utile pour commencer : les benchmarks ne sont que des outils examinant le fonctionnement de certains composants du SoC dans des circonstances particulières et ne sont pas nécessairement représentatifs de l'expérience utilisateur au quotidien.

Ils constituent des indicateurs du fonctionnement du CPU, du GPU ou de la capacité de traitement d'intelligence artificielle soumis à des conditions spécifiques visant à les pousser dans leurs retranchements...ce qui n'est pas forcément représentif de l'usage quotidien.

Un SoC (System on Chip) repose sur le fonctionnement harmonieux d'un certain nombre de composants et nombre d'entre eux (DSP, ISP, interactions diverses) ne sont pas pris en compte lors des évaluations en benchmark.

Voici les principaux résultats en mode Performance (sauf indication contraire)

Snapdragon 865

7 nm EUV Snapdragon 855/855+

7 nm Snapdragon 845

10 nm AnTuTu 8.0.4 569 252 360 000 / 390 000 255 000 Geekbench 5 single score 936 620 / 770 500 Geekbench 5 multi score 3464 2460 / 2800 2200 PCMark (non Perf) 12328 GfxBench Car Chase 1080p ES 3.1 50 fps 45 fps 35 fps GfxBench Manhattan 1080p ES 3.1 88 fps 71 fps 60 fps GfxBench T-Rex 1080p ES 2.0 204 fps 167fps 150 fps

Comme on peut le voir, le passage de la génération Kryo 4 à Kryo 5 permet d'assurer un bond dans les performances, avec un score AnTuTu qui dépasse les 560 000 points tandis que Geekbench (qui cible le fonctionnement du CPU) monte aussi dans les tours.

AnTuTu (Mode Performance à gauche, mode normal à droite)



Geekbench

Dans les sous-scores, AnTuTu montre une belle progression côté CPU (182 900 points contre 120 000 environ pour Snapdragon 855) mais aussi pour la partie GPU : 220 600 points contre 155 000 points environ pour son prédécesseur.

PCMark

PCMark

Cela se traduit également par des valeurs qui progressent plus ou moins sensiblement dans les différents tests de GfxBench, avec une montée des fps.

La plate-forme Snapdragon 865 évolue solidement sur la partie Intelligence artificielle cette année avec le passage à l'environnement Qualcomm AI Engine de 5ème génération et une capacité de traitement répartie entre les différents composants du SoC (CPU, GPU, DSP, Qualcomm Sensing Hub...) pour doubler la puissance de traitement à 15 TOPS (milliards d'opérations par seconde), contre 7 TOPS pour Snapdragon 855.

AiTuTu

AIMark

Sur AITuTu, le score du smartphone de référence grimpe à plus de 460 000 points, alors qu'il atteint 180 000 à 200 000 points avec des smartphones sous Snapdragon 855 / 855+, tandis que le benchmark AIMark atteint 106 000 à 108 000 points environ.

AndroBench

Ces premiers résultats, bien que limités à une plate-forme de référence, donnent une idée des performances des smartphones haut de gamme qui seront lancés dès le début de l'année 2020.

On attend avec impatience de pouvoir comparer les résultats sur des smartphones avec les puces premium d'autres concepteurs ou fabricants de smartphones : Apple A13 Bionic, Kirin 990 5G ou encore MediaTek Dimensity 1000 qui sont eux aussi gravés en 7 nm EUV, en attendant un passage des processeurs mobiles au 5 nm dès l'an prochain.