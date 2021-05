Le smartphone Asus ZenFone 7 Pro à prix réduit, mais aussi notre sélection du jour

Le bon plan du jour concerne le smartphone Asus ZenFone 7 Pro propose un écran AMOLED de 6,67 pouces qui permet une définition de 2400 pixels x 1080 pixels. La fréquence d'affichage est de 90 Hz. Ce modèle intègre le module Flip Camera, motorisé et rotatif qui peut être positionnés de trois façons différentes et permettre de profiter des mêmes capteurs photo que ce soit à l'avant ou à l'arrière.

Cette fonctionnalité embarque pas moins de trois objectifs avec un capteur principal de 64 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels et enfin un téléobjectif de 8 mégapixels. Il est équipé d'un SoC Snapdragon 865+ accompagné de 8 Go de RAM et 256 Go d'espace de stockage interne, extensible via microSD.

Profitez du smartphone Asus Zenfone 7 Pro à 599 € au lieu de 799 € avec des écouteurs TWS Asus ZenEar en cadeaux chez La Fnac.



Vous pourrez également trouver d'autres promotions sur internet dont celles que nous vous avons listées ci-dessous :

