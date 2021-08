Samsung présente sa nouvelle technologie d'écran Eco OLED

Samsung révèle une nouvelle technologie qui vient s’ajouter aux autres nouveautés sur le Galaxy Z Fold3 : en plus de l’appareil photo frontal caché sous l’écran, des améliorations esthétiques ou encore du nouveau Soc, ce smartphone est en effet le premier de la marque à utiliser un écran de type Eco OLED.

Cette technologie a un effet positif sur l’autonomie et la consommation d’énergie. Pour l’instant seul le smartphone pliant en profite, mais d’autres téléphones de la marque en bénéficieront prochainement. D’autres constructeurs, qui se fournissent chez Samsung pour leurs écrans, ne seront pas en reste, mais on ne sait pas encore quels autres produits vont profiter de ce nouvel écran.

La batterie est souvent mise à l’épreuve à cause de nos écrans toujours plus gros et qui consomment toujours plus d’énergie, ce qui influe sur la durée d’utilisation des smartphones. Mais grâce à la technologie Eco OLED, Samsung annonce une économie de 25 % sur la consommation. Habituellement, les dalles utilisent un polarisateur classique pour arrêter la lumière extérieure sauf que cette nouvelle technologie est constituée de plusieurs couches qui réduisent la réflexion et augmentent ainsi la transmission de lumière. Le smartphone consommera donc moins d’énergie, mais offrira plus de lumière !

Samsung a donc équipé le Z Fold3 de l’écran Eco OLED et les premiers retours sont plutôt positifs. Cette technologie innovante est très prometteuse et devrait changer la donne sur l’efficacité énergétique des futurs smartphones.