Bon plan : le smartphone gaming Asus ROG Phone 3 en promotion

Le bon plan du jour concerne le smartphone Asus ROG Phone 3 qui est équipé d'un écran AMOLED FHD+ (2340 x 1080 pixels) de 6,59 pouces avec taux de rafraîchissement de 144 Hz et temps de réponse de 1 ms. Il prend en charge la technologie HDR10+. Ce smartphone exploite un SoC Snapdragon 865+ avec connectivité 5G, et avec jusqu'à 16 Go de RAM et 512 Go d'espace de stockage interne.

Pour la photographie, vous retrouverez un capteur photo frontal de 24 mégapixels et un triple capteur photo à l'arrière avec module principal de 64 mégapixels, ultra grand angle 13 mégapixels de 125° et macro de 5 mégapixels.

La connectivité 5G est complétée par un module Wi-Fi 6. Ce smartphone est alimenté par une batterie de 6000 mAh qui dispose de plusieurs modes de chargement programmables et personnalisables. Sinon, la charge rapide est de 30 W. Le port USB-C a pour originalité d'être placé sur le côté de l'appareil. Enfin, il propose des dimensions de 171 x 78 x 9,85 mm et un poids de 240 g.

Vous pourrez retrouver le smartphone gaming Asus ROG Phone 3 dans sa version internationale (12+256 Go) au prix réduit de 727 € chez Gearbest avec le coupon de réduction GBASUS666.

Vous pourrez également le retrouver chez les distributeurs partenaires qui sont Fnac, Darty, Boulanger.

