Les smartphones seront-ils bientôt le seul appareil de jeu nécessaire ?

Pourquoi penser que le smartphone remplacera l’ordinateur d’ici quelques années ?

Le smartphone fait partie intégrante de notre vie de tous les jours. En peu de temps, il a su s’accaparer de nombreuses fonctions. Il joue le rôle de lecteur audio, de dictaphone, d'appareil photo, et aujourd’hui de console de jeu vidéo. Vraisemblablement, cet appareil peut tout faire. Sans que nous ne nous en apercevions, il a su remplacer petit à petit l’ordinateur. Dans l’univers du jeu vidéo, on remarquera que les jeux mobiles ont depuis longtemps surpassé les jeux sur console. Il en est de même pour les jeux PC en ligne, et ce, bien que les jeux proposés affichent une différence palpable.

En quoi le smartphone a-t-il révolutionné les jeux vidéo ?

Le smartphone offre plus de liberté. Il a permis l’ouverture de nouvelles voies pour les amateurs de jeux rpg. Ces derniers peuvent, en effet, profiter pleinement de leurs activités. Autrefois, ils devaient rester cloîtrés chez eux ou dans une salle dédiée en utilisant une connexion internet fixe. Pour jouer à l’extérieur, il était impératif d’emmener son laptop et de se connecter à des réseaux wi-fi publics.

Depuis que les smartphones ont investi notre quotidien, il n’y a plus besoin de s’encombrer pour profiter de son passe-temps favori. Vous pouvez jouer n’importe où. C’est d’ailleurs l’argument principal qui a permis aux jeux sur mobile d’émerger. Pour beaucoup, cette nouveauté est bien plus attrayante et surtout, plus commode qu’un simple jeu sur PC.

Il faut aussi noter qu’en termes de performance, certains smartphones arrivent à concurrencer les ordinateurs. Cela se remarque, non seulement dans l’univers du gaming, mais également dans d’autres domaines comme le graphisme.

Malgré l’essor du smartphone, le PC n’est pas complètement hors-jeu

Un smartphone a le mérite de proposer de nombreuses fonctionnalités. De plus, les grandes enseignes cherchent continuellement à concevoir des appareils à la performance élevée. Cela est un grand défi étant donné que l’appareil est limité par sa taille et son aspect portatif. Par ailleurs, il se doit d’être le plus complet possible, ce qui n’est pas le cas du PC.

L’ordinateur, lui, va à l’essentiel. Pour séduire, le fabricant n’hésite alors pas à prendre un parti pris, en développant par exemple un PC qui répond uniquement au besoin des gamers. Notons néanmoins que certains smartphones sont aussi taillés pour le jeu. C’est le cas par exemple du ZTE Nubia Red Magic Mars ou bien du Razer Gaming Phone. Bien sûr, il y a aussi l’iPhone qui est réputé pour l’expérience inédite qu’il propose à ses propriétaires. En tout cas, les smartphones actuels peuvent atteindre des performances élevées et, tout comme beaucoup de téléviseurs, ils bénéficient d’un taux de rafraîchissement qui frôle les 120 Hz (voir plus pour les smartphones gaming) ainsi que d’un écran en haute définition.

Jeu vidéo sur PC ou sur mobile ?

On reconnaît les jeux mobiles par leur gameplay généralement assez simpliste et leurs actions à répétition. Toutefois, les titres récents se caractérisent par un design plus approfondi, un graphisme plus poussé. C’est le cas, par exemple, de PUBG ou de Fortnite. Ces derniers exigent des appareils puissants. Parmi les jeux sur smartphone les plus prisés, on citera aussi les hyper casual games qui sont gratuits et qui permettent de passer le temps. Ceux-ci fonctionnent aussi bien avec des téléphones d’entrée que haut de gamme.

Puis vient le tour des jeux de stratégie. Dans ce cas, un écran plus large est recommandé et permet un meilleur confort de jeu. Il en est de même pour certains jeux de casino tels que le poker. Puisque ce jeu demande des heures de concentration, les joueurs préfèrent jouer sur PC, sans avoir à quitter leur maison. De ce fait, opter pour un smartphone ou un ordinateur dépend du type de jeu auquel vous vous adonnez. Certes, les deux supports disposent aujourd’hui de caractéristiques qui se rapprochent, mais les différences subsistent.

Il est donc évident que le smartphone prend une place considérable aujourd’hui dans le domaine du jeu vidéo. Il faut rappeler qu’il est tout de même possible d’accéder à ses jeux PC favoris sur iOS et Android. Néanmoins, il est encore trop tôt pour affirmer qu’il sera bientôt le seul appareil de jeu nécessaire, n'enterrons pas encore les PC et consoles de nouvelles générations !