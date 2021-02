Le smartphone Motorola Edge, le PC gamer Lenovo et la Surface Pro 7 à prix réduit

Le bon plan du jour concerne le smartphone Motorola Edge qui affiche un écran FHD+ (2340 x 1080 pixels) de 6,7 pouces à technologie OLED et avec taux de rafraîchissement de 90 Hz. Un capteur d'empreintes digitales est logé sous l'écran. Le Motorola Edge est équipé d'un SoC Snapdragon 765G associé à 6 Go de RAM et un stockage de 128 Go.

Le capteur photo de 25 mégapixels à l'avant est logé dans un poinçon du coin supérieur gauche de l'écran. À l'arrière, c'est un module principal de 64 mégapixels, un téléobjectif de 8 mégapixels avec stabilisation OIS et zoom optique x3, un ultra grand de 16 mégapixels et macro. Un capteur ToF est également présent. Il profite d'une connectivité Wi-Fi 5 et embarque une batterie de 4500 mAh avec charge rapide.

Amazon propose en ce moment le smartphone Motorola Edge 128 Go à 375 € au lieu de 599 € !



Vous pourrez aussi trouver le PC portable Gamer Lenovo Legion Y540-15IRH, il embarque un écran 15,6” avec une résolution 1920x1080 pixels en 60 Hz. Mais aussi un processeur Intel Core i5 (9ème génération) 9300H / 2.4 GHz couplés à 8Go de RAM et un SSD de 512 Go.

Côté carte graphique, on trouve la NVIDIA GeForce RTX 2060. Le PC exploite Windows 10 Edition Familiale en version 64 bits et offre une dizaine d’heures d'autonomie en utilisation normale avec 2 ans de garantie constructeur.

Vous trouverez le PC portable Gamer Lenovo Legion Y540-15IRH à 824 € au lieu de 1299 € avec le coupon 25EUROS !



Enfin, la Surface Pro 7 qui propose un écran PixelSense de 12,3 pouces, et une résolution de 2736 x 1824 pixels. Ce modèle embarque un processeur Intel Core i5 avec 8 Go de RAM et une capacité de stockage de type SSD de 128 Go.

Côté carte graphique, vous pourrez profiter de la Intel Iris Plus Graphics. Pour la connectivité, on trouve des ports USB-C, USB-A, prise jack, un port Surface Connect, un port pour clavier Surface et un lecteur de carte MicroSDXC. L'appareil est également équipé de deux capteurs photo, un situé à l'avant de 5 mégapixels, et un à l'arrière de 8 mégapixels. La Surface Pro 7 est compatible avec le récent Wi-Fi 6 pour une qualité de connexion optimale et offre pas moins de 10,5 heures d'autonomie en utilisation standard.

Vous pourrez profiter chez Rakuten de la Surface Pro 7 de Microsoft à 714 € au lieu de 1069 € !





Pour rappel, n'oubliez pas de consulter nos derniers bons plans concernant les mini consoles de jeu PowKiddy A12 et Pandora Box en promotion, mais aussi la trottinette électrique Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 à 342 € au lieu de 499 € !