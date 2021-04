Les ventes de smartphones reconditionnés en baisse en 2020

En 2019, et d'après le cabinet Counterpoint, les ventes de smartphones reconditionnés avaient connu une légère baisse de 1 % sur un an avec 137 millions d'appareils vendus dans le monde. C'était alors la première fois en quatre ans qu'un recul pour ce marché avait été observé.

Pour l'année 2020, la tendance à la baisse s'est accentuée avec un recul de 9 % sur un an. Au premier semestre 2020, le marché a notamment connu une baisse particulièrement prononcée de 16 % par rapport au premier semestre 2019.

Un léger rebond a été constaté au deuxième semestre 2020 à la faveur de l'augmentation des ventes de nouveaux smartphones et d'un cycle de lancement porté par Apple avec l'iPhone. La sortie de l'iPhone 12 a ainsi été l'occasion de redonner de l'allant au marché de seconde main, en attendant la sortie en septembre de l'iPhone 13.

La situation pour les ventes de smartphones reconditionnés en 2020 est largement imputée à la crise sanitaire de la Covid-19 avec des mesures de confinement et son impact sur l'économie. Le volume de renouvellement des smartphones en a pâti, entraînant un effet boule de neige sur le marché de l'occasion.

Counterpoint analyse que la Chine, le pays le plus important dans l'écosystème du marché de seconde main, a connu des baisses significatives en 2020 avec les tensions économiques avec les États-Unis qui ont également joué un rôle.

Reste des signes jugés positifs avec toujours Apple qui semble être le chef d'orchestre pour donner des indications sur les tendances. Sa part sur le marché secondaire a grimpé de 39 % à 42 %. Par ailleurs, Apple ne se distingue pas uniquement sur le marché des smartphones reconditionnés, c'est aussi le cas pour ses ordinateurs Mac.

Pour le consommateur, il y a bien évidemment les Mac reconditionnés proposés via le site de la marque. Il existe également un large maillage d'acteurs dédiés. C'est par exemple le cas avec e-Recycle qui est basé en France. En plus des smartphones reconditionnés d'Apple et d'autres marques, e-Recycle propose aussi différentes gammes d'ordinateurs MacBook reconditionnés.

