Le smartphone OnePlus 8 Pro à prix réduit, mais aussi notre sélection du jour

Le bon plan du jour concerne le smartphone OnePlus 8 Pro qui propose un affichage AMOLED de 6,78 pouces, avec poinçon, qui permet une résolution de 512 ppi et qui bénéficie d'un rafraîchissement de 120 Hz. Le OnePlus 8 Pro exploite un SoC Snapdragon 865 avec modem 5G Snapdragon X55 accompagné de 8 à 12 Go RAM et 128 à 256 Go d'espace de stockage.

Au niveau de la photographie, ce smartphone OnePlus propose un capteur frontal de 16 mégapixels et à l'arrière on retrouve quadruple capteur photo avec un module principal de 48 mégapixels, un module ultra grand angle de 48 mégapixels, un module téléobjectif de 8 mégapixels et un module avec filtre de couleur 5 mégapixels. Enfin, le OnePlus 8 Pro est alimenté par une batterie de 4500 mAh avec charge rapide et charge sans fil.

En ce moment, Amazon propose le smartphone OnePlus 8 Pro à 699 € au lieu de 899 € !



Mais ce n'est pas tout, les e-commerçants continuent de proposer de nouvelles offres dont une sélection que vous pourrez trouver ci-dessous :

