Les smartphones OnePlus 8T et Nord en promotion, mais aussi les écouteurs sans fil Redmi AirDots

Le bon plan du jour concerne le smartphone OnePlus 8T qui est équipé d'un écran de 6,55 pouces FHD+ Fluid AMOLED avec un rafraîchissement d'écran de 120 Hz. Le OnePlus 8T exploite un SoC Snapdragon 865 avec 8 ou 12 Go de RAM (LPDDR4x) et 128 ou 256 Go de stockage en UFS 3.1. Il bénéficie des technologies Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.1.

Au dos, le OnePlus 8T comprend 4 capteurs photo avec un capteur principal de 48 mégapixels avec ouverture f/1,7 auquel s'ajoute un ultra grand angle de 16 mégapixels (123 degrés), un capteur macro de 5 mégapixels et un module monochrome de 2 mégapixels. Le capteur photo frontal est de 16 mégapixels. Enfin le 8T embarque une batterie de 4500 mAh qui profite pour la première fois d'une charge rapide Warp Charge 65.

Vous pourrez profiter du OnePlus 8T à 518 € avec une livraison gratuite depuis la France chez Aliexpress. Pour cela, il faudra cliquer sur "Obtenir des coupons sur la page pour bénéficier d'un coupon de 43 €.



Ensuite, les écouteurs Redmi AirDots profitent de la technologie Bluetooth 5.0 pour une connexion optimale à votre smartphone, ou tout autre appareil compatibles. De plus, les Redmi AirDots sont compatibles avec Google Assistant.

Ces écouteurs sans fil embarquent une batterie de 40 mAh permettant aux Redmi AiDots une autonomie de 4 heures soutenue par un boîtier de chargement qui permettent 12 heures d'autonomie supplémentaires.

Profitez des écouteurs sans fil Redmi Airdots à 11 € seulement au lieu de 29 € chez Cdiscount.





Enfin, le smartphone OnePlus Nord propose un écran plan de 6,44 pouces FHD+ au ratio 20:9, avec une dalle Fluid AMOLED et avec un rafraîchissement de 90 Hz. Ce téléphone embarque un SoC Snapdragon 765G avec 8 ou 12 Go de RAM (LPDDR4x) et en deux configurations mémoires : 128 ou 256 Go en UFS 2.1 (non extensible par carte mémoire). Il dispose également des connectivités sans fil WiFi 5 et Bluetooth 5, ainsi que le NFC.

Pour les amateurs de photographie, on retrouve un capteur photo frontal de 32 mégapixels. À l'arrière on retrouve 4 modules photo avec un module principal de 48 mégapixels, un ultra grand angle (119 degrés) de 8 mégapixels et un module 2 mégapixels pour la macrophotographie (focus jusqu'à 2,5 cm). Le quatrième capteur est un module de 5 mégapixels. Enfin, il est alimenté par une batterie de 4115 mAh avec la charge rapide.

Le smartphone OnePlus Nord est proposé à 324 € seulement au lieu de 399 € chez Rakuten grâce au coupon de réduction RAKUTEN15.





Pour rappel, n'oubliez pas de consulter nos derniers bons plans concernant l'enceinte connectée HomePod d'Apple en promotion, mais aussi le smartphone Realme X50 5G 8/128Go affiché à seulement 294 € !