Le smartphone Realme X50 5G 8/128Go affiché à seulement 294 €, mais aussi Xiaomi Mi 10T,...

Le bon plan du jour concerne le smartphone Realme X50 qui est actuellement en promotion à 294 € chez Gearbest, au lieu de 379,90 € prix officiel en France, grâce au coupon de réduction Q51D52C9D9227001.

Le smartphone Realme X50 5G est équipé d'un écran avec dalle LCD de 6,57 pouces et une définition FHD+ qui permet une résolution de 2400 pixels x 1080 pixels. Ce smartphone exploite un SoC Snapdragon 765G de Qualcomm accompagné de 6 Go de RAM et de 128 Go d'espace de stockage interne.

Au niveau de la photographie, on retrouve au dos de l'appareil quatre capteurs photo avec un module principal de 48 mégapixels, un ultra grand angle à 119° de 8 mégapixels, un capteur macro de 2 mégapixels et un capteur noir et blanc pour les portraits. Enfin, le Realme est alimenté par une batterie de 4200 mAh.

Le smartphone Realme X50 est affiché à 294 € au lieu de 379,90 €, prix officiel en France, grâce au coupon de réduction Q51D52C9D9227001 chez Gearbest. La livraison est gratuite.

Vous trouverez également d'autres smartphones en promotion chez Gearbest :

Quand elle est disponible, choisissez de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line > French Line" lors de votre commande.

