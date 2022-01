Le smartphone OnePlus 9 à prix CASSÉ, mais aussi une belle sélection de bons plans sur les fauteuils de gamer

Aujourd'hui, sur le site d'AliExpress, le smartphone OnePlus 9 bénéficie d'une belle réduction.

Le smartphone est équipé d'un écran de 6,55 pouces en Fluid AMOLED avec un taux de rafraichissement de 120 Hz. Il dispose du processeur Snapdragon 888 avec 8 ou 12 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage. Le téléphone est compatible avec le Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.2 et il est agrémenté d’une batterie de capacité 4500 mAh qui permet une belle autonomie avec un chargeur de 64 W.

Le mobile est équipé de trois capteurs photo à l’arrière, de 48 MP en objectif principal, 50 MP et 2 MP pour les deux autres capteurs. Pour faire des selfies, on note la présence d'un capteur de 16 mégapixels. Et pour finir, le terminal est compatible avec le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.2.

Sur AliExpress, le OnePlus 9 8+128 Go est au prix réduit de 399 € avec le code SDFRJ104 et la version 12+256 Go à € avec le même code. La livraison est gratuite depuis la France.



D'autres bons plans sont disponibles sur AliExpress, voici notre sélection :

Chaise de bureau

Son

Bracelet connecté

Divers





D'autres bons plans sont disponibles sur notre site comme le Redroad V17, l'aspirateur à main sans fil et silencieux qui est à prix réduit ou encore Sosh avec un nouveau forfait mobile en Série limitée à moins de 10 € par mois !