Le smartphone Oppo Find X2 Neo, le gimbal Osmo Mobile 3 et le dongle Xiaomi Mi TV Stick en promotion

Le bon plan du jour concerne le smartphone Oppo Find X2 Neo qui est équipé d'un écran AMOLED de 6,5 pouces avec une définition de 2400 pixels x 1080 pixels et 402 ppi. La fréquence d'affichage est de 90 Hz. Le Find X2 Neo exploite un SoC Snapdragon 756 G avec 12 Go de RAM et 256 Go d'espace de stockage interne, non extensible.

Pour la photo, on trouve un quadruple capteur photo à l'arrière avec un module principal de 48 mégapixels et trois autres modules de 8, 13 et 2 mégapixels. Le capteur photo frontal est de 32 mégapixels. Ce smartphone est alimenté par une batterie Li-Po de 4025 mAh compatible à la charge rapide 30 Watts, mais pas à la charge sans fil.

Le smartphone Oppo Find X2 Neo est à 449 € au lieu de 699 € chez Boulanger. Vous pourrez également profiter des écouteurs TWS Oppo Enco X gratuitement grâce à cette ODR valable jusqu’au 5 janvier 2021.



Continuons avec le gimbal Osmo Mobile 3 de la marque DJI qui permet de prendre des vidéos de qualité, sans tremblements ni flous lors des mouvements et des effets de zoom grâce à sa stabilisation. Ce bras stabilisateur possède une intelligence lui permettant de suivre des personnes ou objets grâce à la fonction ActiveTrack 3.0.

Ce gimbal comprend plusieurs boutons pour piloter les diverses fonctions et intègre une batterie rechargeable de 2450 mAh lui assurant une très bonne autonomie d'autonomie d’environ 15 heures et le temps de recharge est de 2 heures et demie. Il dispose d’un angle de préhension de 15°. Enfin, ses dimensions lorsqu’il est plié sont de 157 mm x 130 mm x 46 mm et a un poids de 405 grammes.

Vous pourrez trouver le gimbal DJI Osmi Mobile 3 seul à 79 € au lieu de 109 €, mais aussi en Combo à 95 € au lieu de 139 € chez Amazon.



Enfin, le dongle Xiaomi Mi TV Stick qui vous permettra de profiter des contenus vidéo en streaming et VOD sur votre téléviseur. Ce dongle Xiaomi Mi TV Stick exploite un processeur quadcore ARM Cortex-A53 épaulé par 1 à 2 Go de RAM et 8 Go de stockage.

Il possède une connectique micro-USB pour sa charge, intègre une interface Android TV 9, le support de Google Assistant sur la télécommande pour un pilotage de l'interface par requêtes vocales ou encore la compatibilité avec les portails Netflix et Amazon Prime Video. Enfin, le dongle Xiaomi est compatible WiFi 5 et Bluetooth 4.2.

Le dongle Xiaomi Mi TV est actuellement proposé à 29 € au lieu de 39 € chez Cdiscount !



